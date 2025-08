Danas sunčano, padavine se ne očekuju: Maksimalna temperatura do 32 stepena

Danas očekujemo duže sunčane intervale i suvo vreme, uz maksimalnu temperaturu do 32 stepena.

Nad Srbijom je u toku porast vazdušnog pritiska, što uslovljava razvedravanje. Sa jačim uticajem anticiklona stiže nam i nešto toplija vazdušna masa, koja donosi porast temperature za 2 do 3 stepena. Širom Srbije do kraja dana očekujemo duže sunčane intervale. Uslova za povremenu oblačnost biće ponegde na jugu Srbije, ali se padavine ne očekuju. Vetar će biti slab i promenljivog smera. Maksimalna temperatura od 26 do 32 stepena. U subotu temperatura do 33 stepena,