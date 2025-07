Od danas više cene putarina u Srbiji – poskupljenje u proseku 4,3 odsto

U Srbiji su od danas na snazi nove, više cene putarina, koje su u proseku uvećane za 4,3 odsto po pređenom kilometru, u skladu sa najavom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Prema novim cenama, vožnja autoputem od Beograda do Niša sada košta 1.170 dinara, do Novog Sada 325 dinara, do Subotice 835 dinara, a do Šida 520 dinara. Za najdužu relaciju – od Beograda do Preševa – putarina iznosi 1.970 dinara. Kako je objavljeno u Službenom glasniku, od 10. jula počeće naplata i za novoizgrađene deonice autoputa Beograd – Požega, konkretno na naplatnim stanicama Lučani i Prilipac. Odluka o novim cenama rezultat je usklađivanja sa godišnjim