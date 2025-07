Spektakularan povratak grupe Oejzis: Masovna euforija i horsko pevanje publike

Grupa Oejzis je ućutkala skeptike prvim koncertom povratničke turneje u Kardifu.

Posle pauze duge 16 godina, izašli su na binu i zvučali sveže i preporođeno. Izveli su klasike poput Cigarettes and Alcohol , Live Forever i Slide Away – dok su se obožavatelji, njih 70.000, grlili i polivali pivom. Turneju su otvorili pesmom Hello, refrenom „dobro je ponovo biti ovde“, a zatim su izveli Acquiesce – jednu od retkih pesama na kojoj zajedno pevaju i Noel i Lijam Galager. Stih „potrebni smo jedno drugom“ je zvučao kao pomirenje – ili kao olakšanje –