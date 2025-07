Povratak u mrak: Sagovornici Danasa o Šešeljevoj izjavi da će pozvati četnike da uklone „ustaške“ blokade u Zemunu

Šešeljeva izjava da su blokade građanske neposlušnosti u Zemunu “ustaške” i da će pozvati četnike da rasture “barikade” ukoliko to vlast ne uradi, naišla je na oštru osudu i na desnici i na levici i na centru političke scene u Srbiji. uz ocenu da bi Tužilaštvo moralo da reaguje na izrečeni govor mržnje.

Vođa radikala Vojislav Šešelj, u televizijskoj emisiji Hit tvit, izjavio je da je dao je vlastima rok od 72 sata da „raščiste ustaše iz centra Zemuna”. Ako ne urade to, najavio je da će „pozvati četnike to da urade”. – Nekoliko dana blokiraju centar Zemuna. U Zemunu ti banditi obeležavaju granice NDH, oni su ustašoidi i služe ustašama otvoreno, ali nama Zemuncima je dozlogrdilo. Evo, ja ostavljam rok policiji do srede, tri dana dakle, ili ću pozvati zemunske