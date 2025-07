U sudaru dva automobila na Mostu na Adi jedna osoba poginula, jedna povređena

Jedna osobe je poginula a jedna je povređena, danas u sudaru dva automobila, na Mostu na Adi u Beogradu.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) je agenciji Beta rečeno da su to prve i nezvanične informacije o toj saobraćajnoj nesreći, do koje je došlo oko 14.45 časova. A post shared by 192.RS (@192_rs) U MUP-u su dodali da je do sudara dva dva vozila na isključenju s tog mosta ka Hipodromu. Saobraćaj u tom delu Beograda je bio usporen, a na fotografijama objavljenim na stranici 192.rs na Instagramu vidi se da je jedno vozilo smrskano.