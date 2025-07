Jeziva tragedija u Italiji: Muškarca (35) usisao motor aviona: Policija istražuje da li je reč o samoubistvu (video)

Italijanska policija saopštila je danas da smatra da je 35-godišnji muškarac, koji je preminuo kada ga je na aerodromu u Bergamu usisao motor aviona, počinio samoubistvo.

Očevici su rekli da su ga videli kako se baca u levi motor aviona, prenosi Ansa. Žrtva je identifikovana kao Andrea Ruso iz obližnjeg mesta Kalčinate, a prema rekonstrukciji granične policije i tužilaštva Bergama, on je stigao do parkinga ispred aerodroma u ''fijatu 500'', vozeći u pogrešnom smeru. On je, kako se navodi, izašao iz automobila na sredini parkinga i odatle ušao u zonu za dolaske, koja se nalazi u prizemlju, i stigao do piste prolazeći kroz vrata za