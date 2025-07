Blokiran Varadinski most u Novom Sadu, uoči Egzita postavljen transparent Free Students Now

Beta pre 1 sat

Uoči početka 25. Muzičkog festivala Egzit (Exit) građani su večeras blokirali Varadinski most u Novom Sadu koji vodi ka Petrovaradinskoj tvrđavi gde se festival održava, a na most je postavljen transparent na engleskom jeziku "Free Students Now" (Oslobodite odmah studente).

Kod mosta je postavljena i improvizovana izložba sa fotografijama na kojima su zabeleženi različiti momenti na protestima koji se u Novom Sadu održavaju već više od osam meseci, od pada nadstrešnice 1. novembra 2024, paljenja sveća, tugovanja, protestovanja, blokada, policijske brutalnosti…

U okviru izložbe, koju su postavili Zborovi građana Novog Sada, postavljen je i veliki transparent sa ispisanom porukom "Ruke su vam krvave".

Zborovi građana Novog Sada istovremeno su organizovali "Neposlušni korzo", koji podrazumeva blokade saobraćajnica, koje se potom pretvaraju u šetališta.

Večeras je, pored Varadinskog mosta, blokiran i Bulevar Mihajla Pupina. Ispred glavnog ulaza u oblićnju zgradu Pokrajinske vlade su parkirane dve marice i još jedno policijsko vozilo.

Blokade raskrsnica počele su u Novom Sadu 29. juna zbog policijske represije nad studentima, prvo na jednoj od najprometnijih raskrsnica kod Futoške pijace, a potom su se proširile na sve raskrsnice dužinom celog Bulevara oslobođenja i u drugim delovima grada.

Zborovi su poručili građanima da je važno da večeras dođu na Varadinski most, kako bi slika o dešavanjima u Srbiji otišla u svet.

"Što nas je više, glasnija poruka će otići u svet o dešavanjima u Srbiji. Iz Novog Sada je uvek počinjalo. Neka studentski bunt i ove 2025. postane svegrađanska borba za slobodu. Sada je naš zadatak da poruka odjekne širom sveta!", poručili su zborovi.

Podgrađe Petrovaradinske tvrđave zatvoreno je za saobraćaj tokom najvećeg evropskog muzičkog festivala, pa veliki broj posetilaca pešice prelazi preko Varadinskog mosta na putu do Petrovaradinske tvrđave.

Na današnjoj blokadi učenici drugog razreda Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" prikupljaju donacije za pomoć profesoru Aleksandru Pavloviću Caletu, kojem je potrebna hitna transplantacija jetre u Turskoj.

Za profesora te gimnazije novčane donacije sakuplja i Akademski plenum, koji istovremeno prikuplja i potpise za peticiju za vanredne parlamentarne izbora.

Blokadi na Varadinskom mostu pridružili su se i biciklisti koji su se prethodno okupili kod Futoške pijace, nakon protestne vožnje.

(Beta, 10.07.2025)