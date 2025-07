Kakvo nas vreme očekuje danas

U Srbiji će danas veći deo dana biti pretežno sunčano i toplije vreme, uz slabu do umerenu oblačnost kasnije posle podne i uveče, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, pretežno južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 10 stepeni do 19, a najviša od 32 do 37. U Beogradu pretežno sunčano i toplije vreme, uz slabu do umerenu oblačnost kasnije posle podne i uveče. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 16 do 19, a najviša oko 33