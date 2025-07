U Srbiji se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturama do 37 stepeni, uz mogućnost pljuskova i osveženja od sredine nedelje.

Danas će u Srbiji biti pretežno sunčano i toplo vreme sa jutarnjim temperaturama od 10 do 19 stepeni i maksimalnim dnevnim od 32 do 37 stepeni. Vetar će biti slab do umeren, pretežno južni i jugoistočni, a uveče se očekuje slaba do umerena oblačnost. Narednih dana biće pretežno sunčano i toplo vreme bez izraženih vrućina, sa prijatnim noćnim temperaturama između 11 i 18 stepeni. Oko 17. jula moguće je osveženje uz češću pojavu pljuskova i maksimalne temperature do