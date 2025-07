Zelenski udario po Putinu! Pale teške reči

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski kaže da se Vladimir Putin plaši SAD“, ističući da smanjen intenzitet bombardovanja Kijeva tokom poseta američkih zvaničnika, uključujući američkog specijalnog predstavnika, to potvrđuje.

"General Kelog je stigao i nije bilo masovnih bombardovanja dve noći zaredom. To je zanimljiv primer. Čak se ljudi šale da je trebalo da mu se dâ ukrajinski pasoš", rekao je Zelenski za američki Njuzmaks. Naglasio je da Putin pokazuje oprez kad su predstavnici SAD u Ukrajini. "On zastrašuje, ucenjuje, stvara tenzije, ali ne ide na potpunu eskalaciju. To znači jedno – da se Putin plaši Amerike. To sam sve vreme i govorio (američkom) predsedniku (Donaldu Trampu).