Đukanović (SNS): Revolucija koja je bila pokušana ide iz vlasti i sistema – duboke države

"Moramo da se suočimo sa tim, to je sistem duboke države. Mi imamo jedan deo države koji je otet. Da se ne lažemo, ovo je sve spolja indukovano, ali glavni pokretači u Srbiji su ljudi iz vlasti i ljudi iz sistema", rekao je Đukanović za televiziju Pink.

Prema njegovim rečima, ti ljudi koji čine "duboku državu" su "glavni generatori, mozak operacije - takozvani spavači".

"(To su) ljudi u sistemu bezbednosti, ljudi u pravosuđu, ljudi u kulturi, medijima. Kao logistika medijska je N1 trovačnica, Nova S, razni portali i društvene mreže, a pešadija na terenu su takozvani studenti, odnosno pripadnici različitih radikalno-levičarskih anarho organizacija, koji su obučeni kao neka vrsta Hamasa, terorističke organizacije ili već ne znam šta, da izvode ovakve akcije", naveo je Đukanović.

Prema njegovim rečima, to su ljudi koji su "dobili najviše para od ove vlasti" - od rektorata, preko pozorišta i pojedinih glumaca, do univerzitetskih profesora, ali i iz drugih državnih institucija.

"Da ne pričam o ljudima po ministarstvima, bezbednosnim službama našim, posebno pravosuđe. To je tek skandal. U policiji? Hajde da se ne lažemo, znate li koliko ima načelnika policijskih uprava ili ljudi koji rade po policiji i koji namerno žmure na oba oka, neće da reaguju i slično. Zato što je to neko dugo spremao, ovo je dugo pripremano", naveo je on.