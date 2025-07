Novi toplotni talas, pa pljuskovi sa grmljavinom: Vremenska prognoza RHMZ do kraja jula

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) oglasio se na svom sajtu danas popodne o vremenskoj prognozi do kraja dana i za predstojeći vikend.

Temperatura do kraja dana neće biti veća od 29 stepeni, a kratkotrajni pljuskovi očekuju se samo u delu Vojvodine. "Do kraja dana promenljivo sa dužim sunčanim periodima. Na severu Vojvodine kratkotrajna kiša. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 24 do 29 stepeni", piše RHMZ. Prema najavi RHMZ-a, od sledeće nedelje počinje novi toplotni talas. U subotu 19. jula posle podne je moguća pojava kratkotrajne kiše na istoku Srbije. U