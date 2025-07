Macut: Novi zakon definisaće srpski obrazovni prostor, udžbenici će biti jeftiniji

Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je da će novi Predlog zakona o udžbenicima doneti usklađenost i znanja i finansiranja, da će udžbenici biti jeftiniji, kao i da će biti propisana težina udžbenika.

Macut je rekao da će sledeće godine učenici prvog i petog razreda dobiti nove udžbenike iz srpskog jezika, srpskog jezika i književnosti, sveta oko nas, istorije, geografije, muzičkog i likovnog vaspitanja. On je za RTS naveo da će Predlog zakona, koji je usvojila Vlada Srbije, značajno definisati srpski obrazovni prostor, ali i doneti olakšanje i učenicima i roditeljima. ''Do sada je mnogo izdavača bilo koncentrisano u jednoj grupaciji i to je stvaralo zabunu