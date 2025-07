Toplo vreme sa mogućim kratkotrajnim pljuskovima

Sa zapadnog Mediterana na Balkan stiže još topliji vazduh.

Ujutru od 13 stepeni do 21 stepen, najviša dnevna od 32 do 36. U nedelju u Srbiji toplo vreme sa mogućim prolaznim naoblačenjem praćenim lokalnim pljuskovima. Ujutro i pre podne na severu i zapadu zemlje, a u drugom delu dana u ostalim krajevima lokalna pojava kratkotrajne kiše i pljuskova sa grmljavinom. Slab i umeren južni i jugozapadni vetar će posle podne biti u skretanju na zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 21, a najviša od 32 do 36