MUP izdao upozorenje na jak toplotni talas i opasnost od požara

Sektor za vanredne situacije MUP-a izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 37 do 40 stepeni, u trajanju od najmanje pet dana u kontinuitetu, počev od sutra, 21. jula.

Do petka se očekuje temperatura od 35 do 40 stepeni, a u petak i do 42 stepena uz pojačan jugozapadni vetar Sektor za vanredne situacije MUP-a „upozorava da će toplotni talas u narednim danima dodatno doprineti porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom„. U saopštenju se navodi da će rizici biti najizraženiji u regionima sa najmanje vlage u zemljištu, odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda, naročito u petak, kada će u