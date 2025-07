Počeo upis brucoša u Nišu Poznati termini za polaganje prijemnih ispita u drugom ispitnom roku

Budući brucoši Univerziteta u Nišu od danas do 31. jula mogu da se upišu na studijske programe na tom univerzitetu, prema ranije objavljenoj rang-listi

Mesta za brucoše na svim fakultetima ima 4.506, od čega 3.292 na budžetu. Drugi upisni rok na tom univerzitetu biće organizovan od 1. do 19. septembra, najpre prijavljivanjem kandidata, koje je planirano od 2. do 5. septembra. Polaganje prijemnih u drugom ispitnom roku održaće se od 8, 9, 10, 11. i 12. septembra 2025. godine, prema rasporedu objavljenom na visokoškolskoj ustanovi. Upis kandidata u drugom roku održaće se od 15. do 26. septembra 2025. godine. Tanjug