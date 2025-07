Univerzitet u Kragujevcu produžio je prvi rok za upis u prvu godinu osnovnih studija za školsku, do 15. avgusta. Kako je objavljeno na sajtu tog univerziteta, rok koji je trebalo da traje do 31. jula iz organizacionih razloga je produžen do sredine avgusta. Drugi upisni rok na Univerzitetu u Kragujevcu održaće se u od 18. avgusta do 26. septembra.