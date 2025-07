Ena i Peja se svađaju pred svima: Šokirala se zbog onog što joj je rekao: "ti bi da me blatiš tu, je l'?", on joj poručio: "doviđenja" (video)

O odnosu Ene Čolić i Jovana Pejića Peje naširoko se pričalo prethodnih meseci, a oni su se sada, na žurki povodom kraja "Elite 8", prepirali pred svima.

- Pričaćemo mi, pričaćemo! Pričaćemo u "Narod pita" - rekao je Peja. - U "Narod pita"? Tamo hoćeš da me blatiš, šta? - odgovorila je šokirano Ena. - Neću da te blatim, da vidimo kakva je situacija - kazao je on. - Zovi me napolju da pričamo, ne treba nam sve ovo ovde... - govorila je Ena Čolić. - I ja sam kriv, i ti si kriva! Meni nije bilo bitno mesto, plasman, zato nisam pravio priču neku. Krenula si brata i majku da mi vređaš, doviđenja! - rekao je Jovan. Nisu