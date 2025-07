Ne biste je prepoznali: Pojavile se stare slike Ene Čolić: Roze kosa do zadnjice i kao da je postala skroz druga žena

Ena Čolić, finalistkinja "Elite 8" pojavila se sinoć na žurki povodom kraja rijalitija, te je progovorila o odnosu sa Jovanom Pejićem Pejom, o kojem se i te kako pričalo prethodnih meseci.

Otkrila je kako joj je napolju po završetku rijalitija i kakve poruke dolaze do nje, a sada su se pojavile slike iz Enine prošlosti na kojima ona izgleda kao skroz druga osoba. Ena je tada imala dugu roze kosu do zadnjice i malo ko bi je zapravo prepoznao iz tog perioda, obzirom da danas izgleda totalno drugačije i važi za atraktivnu brinetu. - Nije moje odluka da budem sama, videla sam neke stvari, to mi se ništa ne dopada. Tračak nade je postojao, rekao je da me