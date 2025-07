Početak prvog upisnog roka na univerzitetima u Srbiji za akademsku 2025/26. godinu

Naslovi.ai pre 23 minuta

Prijavljivanje kandidata počinje 21. jula, prijemni ispiti od 24. jula, rang liste do 4. avgusta, upis do 7. avgusta, uz produžen rok u Kragujevcu i početak upisa u Nišu i Novom Pazaru.

Na Univerzitetu u Beogradu prvi upisni rok za osnovne, integrisane i strukovne studije počinje 21. jula prijavljivanjem kandidata, koje traje do 25. jula. Prijemni ispiti biće organizovani od 24. do 29. jula, rang liste objavljene do 4. avgusta, a upis do 7. avgusta. Upis brucoša počinje i u Nišu, dok u Novom Pazaru upis počinje 22. jula i traje do 24. jula. Detaljnije informacije dostupne su na zvaničnim kanalima univerziteta. Insajder N1 Info Radio 021 Nova Danas RTS Insajder

Na Univerzitetu u Novom Sadu prijava kandidata traje do 22. jula, a prijemni ispiti biće od 24. jula do 1. avgusta. Upisni rok traje do 15. avgusta. Prijemni ispiti biće održani na više fakulteta, uključujući Akademiju umetnosti i Poljoprivredni fakultet. Radio 021 Insajder

Univerzitet u Kragujevcu produžio je prvi upisni rok do 15. avgusta zbog organizacionih razloga. Drugi upisni rok trajaće od 18. avgusta do 26. septembra. Na fakultetima Univerziteta trenutno je slobodno 3.646 mesta, od čega 2.515 na budžetu, a 1.131 na samofinansiranju. Kandidati treba da popune konkurs Univerziteta za upis. Insajder NIN Glas Šumadije InfoKG

Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru upis počinje 22. jula i traje do 24. jula, sa upisom u prostorijama Osnovne škole "Bratstvo". Ukoliko kandidat ne upiše studije na predviđeni dan, mesto zauzima sledeći sa rang liste. Telegraf NIN

Prorektor za nastavu Univerziteta u Beogradu Dejan Filipović ukazuje na moguće smanjenje broja brucoša zbog demografskih trendova. Prijemni ispiti na nekim fakultetima biće održani van matičnih zgrada, na Beogradskom sajmu i u halama, zbog povećanog interesovanja. N1 Info Morava info Novi magazin