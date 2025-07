(Mape) tačno ovog datuma stiže promena vremena: Nesnosnu vrelinu od +42 stepena prekida obrt, ovi delovi Srbije biće prvi na udaru pada temperature

Toplotni talas će do 26. jula, biti najizraženiji na jugu i istoku Srbije, sa temperaturama od 35 do 40 stepeni, a u petak i subotu, lokalno i do 42 stepena uz pojačan jugozapadni vetar. Na severu i zapadu danas će temperatura biti u manjem padu, od 29 do 35 stepeni, a od četvrtka ponovo u porastu, od 35 do 39 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je da će u subotu na severu i zapadu biti promenlјivo oblačno ponegde sa kratkotrajnom kišom ili plјuskom sa grmlјavinom, dok se u nedelju

U vremenskoj prognozi RHMZ-a, najavljeno je da će početkom naredne sedmice, od 28. jula biti promenlјivo, nestabilno i malo svežije sa lokalnom pojavom padavina. Danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 24 stepeni, a najviša dnevna od 32 stepeni na severozapadu i zapadu do 38 stepeni na jugu i jugoistoku Srbije. Zbog ekstremno visokih temperatura na snazi su žuti, narandžasti i crveni