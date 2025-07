Dekanka Natalija Jovanović: Ozbiljno razmišljam o tome da zatražim politički azil u drugoj državi

Dekanka Filozofskog fakultetu u Nišu Natalija Jovanović izjavila je danas FoNetu da se zbog straha za bezbednost nalazi van Srbije i da ozbiljno razmišlja o tome da zatraži politički azil u drugoj državi.

Natalija Jovanović je napomenula da je od Ministarstva unutrašnjih poslova tražila policijsku zaštitu, ali da je nije dobila, pa još jednom apeluje da joj se to obezbedi. „Ne osećam se sigurno u svom gradu, u svojoj zemlji. I suprug i ja smo tražili zaštitu policije, ali smo ostali iza zida ćutanja administracije“, rekla je Jovanović. Ističe da je i dokaz njene ugrožene bezbednosti i to što je Nišlijka Snežana C. koja ju krajem marta povredila nožem, juče zvanično