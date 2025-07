Posle paklenog dana stiže snažno nevreme: Iznenadne oluje pogađaju Srbiju, RHMZ popalio alarme

Danas je poslednji dan toplotnog talasa i do posle podne biće pretežno sunčano i veoma toplo, a zatim će doći do preokreta uz promenjivo oblačno vreme.

U severnim, zapadnim i centralnim delovima, očekuju se lokalno kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Ujutru će duvati slab, u toku dana umeren, povremeno i jak južni i jugozapadni vetar. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je najavio da će najviša u većini mesta od 34 do 40, lokalno i do 43 stepeni! A onda obrt tokom noći - potrebno je da svi budu u pojačanoj pripravnosti na iznenadne oluje od subote uveče pa do nedelje uveče! Uveče i u toku noći ka nedelji dolazi