Incident u Bukovcu: Vozač potegao skalpel na bicikliste

Došlo je do incidenta u Bukovcu gde su stigli novosadski biciklisti, okupljeni u viber zajednici "Tour de blokade NS".

Jedan od vozača koji su morali da stanu zbog blokada potegao je skalpel na bicikliste. Oni su ga savladali, a zatim su prišli saobraćajni policajci, koji su čoveka odveli u stranu i razgovarala sa njim, javlja N1. Dosta vozača, iako su imali alternativne puteve, nije htelo da ide njima, već su ulazili u raspravu sa biciklistima. Zbor građana Bukovca organizovao je doček biciklista. View this post on Instagram A post shared by Tour de Blokade NS (@tour.de.blokade)