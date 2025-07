Srbi ostali bez Audija u Grčkoj, a onda otkrivena strašna tajna - evo šta lopovi zaista rade sa ukradenim vozilima

Sve veći broj Srba koji letuju u Grčkoj poslednjih godina suočava se sa problemom krađe automobila, ali iskustva pokazuju da se većina vozila ipak vraća vlasnicima. Porodice koje su prošle kroz ovakve situacije savetuju da ne paniče i odmah kontaktiraju policiju, jer se vozila najčešće koriste za prevoz migranata, a ne za delove ili preprodaju.

Nakon što je danas objavljen apel na stranici "Live from Greece"; gde je porodica iz Srbije apelovala na sve da im pomognu u potrazi za ukradenim automobilom, administratori stranice su podelili objavu (nade) od jedne druge korisnice koja je prošla kroz isto traumatično iskustvo. Kako se navodi, njihov automobil je vraćen, jer se, prema njihovim saznanjima, vozila najčešće koriste za prevoz izbeglica od turske granice do Soluna, te se nadaju da će to bili slučaj i