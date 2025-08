Barna posle ispuštene medalje na SP: "Ispromašivao sam se"

Srpski plivač Andrej Barna sumirao je utiske posle trke i šestog mesta na SP u Singapuru.

Barna je zauzeo 6. mesto u finalnoj trci na 50 metara slobodnim stilom na Svetskom prvenstvu u Singapuru, a bazen je preplivao za 21,60 sekunde, što nije bilo dovoljno za osvajanje medalje. Ovo mu je najslabija trka u poslednje vreme, a da je ponovio nastupe koje je imao u petak, to bi bilo dovoljno za bronzu. "Nisam uspeo da uhvatim dobar ritam na početku. Onda sam pokušao to da nadoknadim, ali sam se „isprovamašivao". To me koštalo boljeg rezultata", rekao je