Pakao stiže! Srbija na udaru žestokog toplotnog talasa – za vikend i do 38 stepeni!

Alo pre 41 minuta
Toplotni talas je pred vratima – budite spremni!

Srbija se danas budi pod oblačnim nebom, ali već popodne očekuje se razvedravanje i povratak sunca. Na jugu zemlje mogući su kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom, dok će ostatak Srbije uživati u pretežno sunčanom danu. Duvaće slab do umeren vetar, na planinama južne Srbije povremeno pojačan, sa severa. Temperature će se kretati od 13 do 20 stepeni ujutru, dok će dnevni maksimum dostići između 27 i 31 stepen. U Beogradu će jutro biti oblačno, ali bez kiše.
Smena sunca i oblaka – mogući kratkotrajni pljuskovi na jugu, temperatura do 31 stepen

RTS pre 26 minuta
Vremenska prognoza za 7. avgust: Raste temperatura, danas više od 30 stepeni

Mondo pre 1 sat
Od danas povratak pravog leta: Temperatura do 31°C

Telegraf pre 1 sat
Ujutro oblačno, posle podne sunčano, najviša temperatura oko 30 stepeni

RTV pre 6 sati
(Mape) počinje sutra! Spremite se za dane ekstremnih vrućina, jer će potrajati! Pred nama je najduži tropski talas u Srbiji…

Blic pre 8 sati
Kakvo nas vreme očekuje sutra, hoće li biti oblaka?

Danas pre 11 sati
Na današnji dan, 7. avgust

N1 Info pre 30 minuta
Novi rast inflacije u Srbiji verovatno odlaže smanjenje kamatnih stopa

Bloomberg Adria pre 36 minuta
Pred vikend očekuje nas povećani intenzitet saobraćaja na putevima u Srbiji

RTV pre 20 minuta
Tržište kuća u Srbiji - prigradske opštine vode po prometu, centar Beograda postaje luksuz

Bloomberg Adria pre 6 minuta
Ako putujete kroz ovu zemlju u regionu, oprez! Počela su da veže nova pravila za vozače i kazne su paprene

Blic pre 16 minuta