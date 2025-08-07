Pakao stiže! Srbija na udaru žestokog toplotnog talasa – za vikend i do 38 stepeni!

Toplotni talas je pred vratima – budite spremni!

Srbija se danas budi pod oblačnim nebom, ali već popodne očekuje se razvedravanje i povratak sunca. Na jugu zemlje mogući su kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom, dok će ostatak Srbije uživati u pretežno sunčanom danu. Duvaće slab do umeren vetar, na planinama južne Srbije povremeno pojačan, sa severa. Temperature će se kretati od 13 do 20 stepeni ujutru, dok će dnevni maksimum dostići između 27 i 31 stepen. U Beogradu će jutro biti oblačno, ali bez kiše.