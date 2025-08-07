Snažan zemljotres jačine 5,9 stepeni

Zemljotres jačine 5,9 stepeni po Rihteru pogodio je danas region Nove Britanije u Papui Novoj Gvineji, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

U saopštenju se navodi da je epicentar zemljotresa bio na dubini od 58 kilometara. Za sada nema podataka o eventualno povređenima ili šteti.