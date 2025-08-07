Frontmen Amadeus benda bio za volanom: Policija posle udesa uradila alko-test: Evo šta je rezultat pokazao

Članovi popularnog Amadeus benda rano jutros doživeli su saobraćajnu nezgodu na autoputu Požega-Beograd.

Kombi u kojem su se vraćali sa koncerta iz Majdanpeka prevrnuo se nakon što je pukla guma. Na sreću, niko od članova nije ozbiljno povređen, ali vozilo je potpuno uništeno. Nesreća se dogodila oko 2 sata ujutru, kada je kombi kojim je upravljao frontmen benda, poznat kao Džaja, izgubio kontrolu zbog pucanja gume. Vozilo se prevrnulo na bok, a članovi benda morali su da izađu kroz zadnja vrata. Na svu sreću, niko nije zadobio ni posekotine. - Džaja je vozio kombi,