Frontmen Amdeusa bio za volanom, policija proverila da li je bio alkoholisan: Evo šta je test pokazao

Članovi Amadeus benda doživeli su rano jutros nezgodu na autoputu Požega-Beograd, kada im je pukla guma i kombi se prevrnuo.

Naime, nesreća se dogodila oko 2 sata ujutru, na autoputu kada su se članovi benda vraćali sa koncerta iz Majdanpeka. Za volanom je bio frontmen grupe poznatiji kao Džaja, a na svu sreću iako opasna nesreća, jer im je tokom vožnje pukla guma na kombiju, niko od članova nije ozbiljno povređen. - Džaja je vozio kombi, vraćali smo se iz Majdanpeka, bilo nas je ukupno pet unutra, ali na svu sreću svi smo dobro i bez povreda. Prošli smo bez posekotina. Iako smo se