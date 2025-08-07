Članovi AMADEUS benda imali saobraćajku, automobil uništen, a oni… EKSKLUZIVNA FOTOGRAFIJA s lica mesta (FOTO)

Svet & Skandal pre 1 sat
Dok su se vraćali sa svirke u Majdanpeku, Amadeus bend doživeo je saobraćajku kada je njihov kombi sleteo u jarak zbog puknute gume.

Vozilo je potpuno uništeno, ali – kako je za Scandal! izjavio frontmen benda Aca Stanimirović – svi članovi su prošli bez povreda. – Svi članovi Amadeus Benda su dobro, nema povređenih! Vraćali smo se sa svirke u Majdanpeku kada je na kombiju pukla guma i sleteo je u jarak! Od vozila ništa nije ostalo, ali svi smo dobro što je najvažnije! Ima Boga! Hvala puno policiji i hitnoj pomoći koje su odmah reagovali – rekao je Stanimirović za Scandal! Privatna Arhiva Ova
