Novi detalji nesreće Amadeus benda: Policija bila prinuđena da reaguje, evo koga su sve proveravali

Mondo pre 1 sat  |  Đorđe Milošević
Novi detalji nesreće Amadeus benda: Policija bila prinuđena da reaguje, evo koga su sve proveravali

Članovi Amadeus benda doživeli su rano jutros nezgodu na autoputu Požega-Beograd, kada im je pukla guma i kombi se prevrnuo.

Nesreća se dogodila oko 2 sata ujutru, na autoputu kada su se članovi benda vraćali sa koncerta iz Majdanpeka. Za volanom je bio frontmen grupe poznatiji kao Džaja, a na svu sreću iako opasna nesreća, jer im je tokom vožnje pukla guma na kombiju, niko od članova nije ozbiljno povređen. "Džaja je vozio kombi, vraćali smo se iz Majdanpeka, bilo nas je ukupno pet unutra, ali na svu sreću svi smo dobro i bez povreda. Prošli smo bez posekotina. Iako smo se prevrnuli ni
