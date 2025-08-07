Visoke Trampove carine stupile na snagu, za Srbiju stopa od 35 odsto

Danas pre 2 sata  |  Index.hr
Visoke Trampove carine stupile na snagu, za Srbiju stopa od 35 odsto

Carine vlade američkog predsednika Donalda Trampa na uvoz iz nekoliko desetina zemalja od deset do 50 odsto stupile su na snagu i stavile na ispit strategiju republikanca za smanjivanje trgovinskog deficita.

Američka carinska i granična zaštita (CBP) počela je da naplaćuje veće carine u 00:01 časova po istočnom vremenu, nakon nedelja neizvesnosti oko konačnog procenta Trampovih mera i ubrzanih pregovora sa zemljama širom sveta koje su želele da ih smanje. Proizvodi utovareni na američke brodove i oni u tranzitu pre ponoći mogu nastaviti da ulaze u Sjedinjene Države bez novih mera do 5. oktobra, objavila je CBP ranije ove nedelje, preneo je Index.hr. Uvoz iz mnogih
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Trampove carine za 70 zemalja stupile na snagu, među njima i Srbija

Trampove carine za 70 zemalja stupile na snagu, među njima i Srbija

Moj Novi Sad pre 5 minuta
Šta će biti sa robom koja je trenutno u tranzitu za Ameriku? Trampove istorijske carine vs. ceo svet: Sve što treba da znate…

Šta će biti sa robom koja je trenutno u tranzitu za Ameriku? Trampove istorijske carine vs. ceo svet: Sve što treba da znate (foto)

Blic pre 1 sat
Trampove carine danas stupile na snagu: Sada najavio tarifu od 100 odsto! Na udaru čak 70 zemalja - pogođena i Srbija

Trampove carine danas stupile na snagu: Sada najavio tarifu od 100 odsto! Na udaru čak 70 zemalja - pogođena i Srbija

Kurir pre 1 sat
"Ponoć je, mIlijarde dolara od carina sada stižu": Trampove mere stupile na snagu

"Ponoć je, mIlijarde dolara od carina sada stižu": Trampove mere stupile na snagu

Euronews pre 2 sata
Azijska tržišta: Indeksi rastu, analiziraju se najnovije Trumpove prijetnje

Azijska tržišta: Indeksi rastu, analiziraju se najnovije Trumpove prijetnje

SEEbiz pre 1 sat
Trumpove carine stupile na snagu – novi test za svetsku ekonomiju

Trumpove carine stupile na snagu – novi test za svetsku ekonomiju

Bloomberg Adria pre 2 sata
Trampove carine za 70 zemalja stupile na snagu, za Srbiju stopa od 35 odsto

Trampove carine za 70 zemalja stupile na snagu, za Srbiju stopa od 35 odsto

RTS pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

DeficitTrgovinski deficit5. oktobarDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Putin: Emirati jedno od mogućih mesta sastanka sa Trampom

Putin: Emirati jedno od mogućih mesta sastanka sa Trampom

Sputnik pre 15 minuta
Putin otkrio gde bi mogao da se sastane sa Trampom

Putin otkrio gde bi mogao da se sastane sa Trampom

Nova pre 10 minuta
EK: Fon der Lajen nije bila pozvana da učestvuje u razgovoru s Trampom o miru u Ukrajini

EK: Fon der Lajen nije bila pozvana da učestvuje u razgovoru s Trampom o miru u Ukrajini

N1 Info pre 20 minuta
Nemačka smanjuje beneficija za novopristigle ukrajinske izbeglice: Trenutno oko 1,25 miliona Ukrajinaca

Nemačka smanjuje beneficija za novopristigle ukrajinske izbeglice: Trenutno oko 1,25 miliona Ukrajinaca

Blic pre 20 minuta
Dron zapalio rusku rafineriju

Dron zapalio rusku rafineriju

Vesti online pre 20 minuta