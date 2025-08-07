Visoke Trampove carine stupile na snagu, za Srbiju stopa od 35 odsto

Carine vlade američkog predsednika Donalda Trampa na uvoz iz nekoliko desetina zemalja od deset do 50 odsto stupile su na snagu i stavile na ispit strategiju republikanca za smanjivanje trgovinskog deficita.

Američka carinska i granična zaštita (CBP) počela je da naplaćuje veće carine u 00:01 časova po istočnom vremenu, nakon nedelja neizvesnosti oko konačnog procenta Trampovih mera i ubrzanih pregovora sa zemljama širom sveta koje su želele da ih smanje. Proizvodi utovareni na američke brodove i oni u tranzitu pre ponoći mogu nastaviti da ulaze u Sjedinjene Države bez novih mera do 5. oktobra, objavila je CBP ranije ove nedelje, preneo je Index.hr. Uvoz iz mnogih