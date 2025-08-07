Smena sunca i oblaka – mogući kratkotrajni pljuskovi na jugu, temperatura do 31 stepen

U Srbiji ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno i suvo, posle podne pretežno sunčano, a pojava lokalnih, kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom moguća je na krajnjem jugu Srbije.

Jutarnja temperatura 13 do 20 stepeni, najviša dnevna od 27 do 31. Jutro će biti umereno do potpuno oblačno i suvo. Objačno jutro sa sunčanim intervalima tokom dana, najviša dnevna 31 stepen Pretežno sunčano vreme očekuje se i u posle podnevnim časovima, a pojava lokalnih, kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom moguća je na krajnjem jugu zemlje. Duvaće slab i umeren vetar, u planinskim predelima južne Srbije kratkotrajno i jak, severnih pravaca. Najniža temperatura