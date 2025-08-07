Raspoloženi Partizan protiv Hibernijan za korak bliže Evropi
RTS pre 33 minuta
Fudbaleri Partizana igraju protiv Hibernijana prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Direktan prenos je na Prvom programu RTS-a, najvažnije detalje pratite na našem portalu.
Tim Hibernijana protiv Partizana <img src="https://public.flourish.studio/visualisation/24586177/thumbnail" width="100%" alt="sports visualization" /> Sastav Partizana za meč protiv Hibernijana <img src="https://public.flourish.studio/visualisation/24586168/thumbnail" width="100%" alt="sports visualization" /> Hemijska reakcija u najavi Uoči prvog duela trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije, Hibernijan je najavu meča uklopio u periodni sistem elemenata –