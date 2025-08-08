"Pristao je, ali samo pod jednim uslovom" Evo kako je Putin matirao Trampa, Rusija spremna da ide do kraja!

Alo pre 23 minuta
"Pristao je, ali samo pod jednim uslovom" Evo kako je Putin matirao Trampa, Rusija spremna da ide do kraja!

Moskva je potvrdila da će se predsednik Vladimir Putin sastati ovih dana sa šefom Bele kuće Donaldom Trampom, kao i da su počele konkretne pripreme za taj susret.

Putin je imenovao jednu od lokacija na kojoj bi mogao da se sastane s Trampom. Kaže da imaju mnogo prijatelja koji su spremni da pomognu u organizovanju takvog događaja, a jedan od njih je predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata. Mediji su, pozivajući se na dobro obaveštene izvore, preneli da je američki lider obavestio saveznike, da je šef Kremlja otvoren za mirovne pregovore, ali samo ako oni uključuju "razmenu teritorija". Putin nije isključio sastanak s
