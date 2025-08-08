Redovi od ranog jutra zbog utakmice Srbija - Engleska VIDEO

Prodaja ulaznica za predstojeću kvalifikacionu utakmicu za Svetsko prvenstvo između Srbije i Engleske počela je uz veliko interesovanje navijača.

U petak ujutru, oko 8.30 časova, redovi ispred blagajne stadiona "Rajko Mitić" dosezali su do ulice Ljutice Bogdana, iako je zvaničan početak prodaje bio zakazan za 10 časova. Navijači svih generacija – muškarci, žene, deca i čitave porodice – čekali su strpljivo kako bi obezbedili svoje mesto za jedan od najiščekivanijih mečeva godine. Entuzijazam publike premašio je očekivanja organizatora. Poseban program nagrađivanja pripremljen je za najbrže. Prvih 100 kupaca