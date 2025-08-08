Uživo SAD pozdravljaju ciljeve preuzimanja kontrole; Neprestano umiranje FOTO/VIDEO

Izraelski bezbednosni kabinet odobrio je plan premijera Benjamina Netanjahua da Izraelske odbrambene snage (IDF) preuzmu kontrolu nad gradom Gazom, saopšteno je rano jutros iz Kabineta premijera.

Prema tom planu, IDF će ući u severni deo enklave, uz obezbeđivanje humanitarne pomoći stanovnicima izvan borbenih zona, preneo je Tajms of Izrael. Operacija bi mogla da zahteva masovnu evakuaciju oko 800.000 ljudi preneo je Tajms of Izrael.