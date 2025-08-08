Novinarka RTRS Nataša Miljanović Zubac posle saslušanja puštena na slobodu

Beta pre 2 sata

Novinarka Radio-televizije Republike Srpske (RTRS) iz Trebinja Nataša Miljanović Zubac puštena je na slobodu pošto je u Tužilaštvu BiH u Sarajevu saslušana zbog sumnje da je počinila krivično delo odavanje službene tajne.

Miljanović Zubac je sinoć privedena u Trebinju, noć je provela u pritvoru Granične policije BiH i kuća joj je pretresena.

"Uhapšena sam kao najteži kriminalac. Da mi je bilo ko uručio, ja bih se odazvala bilo kojoj instituciji", rekla je Miljanović Zubac novinarima po izlasku iz pritvora.

Navela je da je "samo radila svoj posao na specifičan način" i ukazivala na kriminal.

"Ako je to moj greh, ja ga prihvatam i pristajem da budem u zatvoru do kraja života. Ovo me sigurno neće sprečiti, idemo dalje. Mi imamo kancer u bezbednosnim institucijama i on je metastazirao. Ako nešto ne učinimo, nama će sva deca odavde da odu", istakla je Miljanović Zubac.

Zahvalila je novinarima koji su izveštavali o njenom hapšenju istakavši da se tako dokazuje kolegijalnost.

"Ovako možemo bolje i sigurnije gaziti u ovoj BiH i stvoriti ovu državu mnogo boljom za život, što i jeste prioritetno moj cilj i zbog čega sve i radim", rekla je Miljanović Zubac.

Kazala je da o istrazi neće govoriti jer ne želi da bilo kome da priliku da je "dodatno pritiska".

Miljanović Zubac na društvenim mrežama objavljivala postove o korupciji unutar Granične policije BiH i iznosila podatke iz Skaj dokumentacije i oštre kritike na račun visokih funkcionera MUP-a i policije RS.

Zaprećena kazna za delo koje joj stavljaju na teret je od šest meseci do pet godina zatvora.

Miljanović Zubac je više puta bila predmet napada i pretnji i zapaljen joj je automobil.

Već dve godine traži zaštitu policije Republike Srpske, kojoj je prijavila sve napade.

(Beta, 08.08.2025)