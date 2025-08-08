U Srbiji prošle godine izgrađeno 35.380 stanova

U Srbiji je prošle godine izgrađeno 35.380 stanova, što je bilo neznatno manje nego 2023. godine, kada su bila sagrađena 35.652 stana, objavio je danas Republički zavod za statistiku (RZS).Ukupna vrednost građevinskih radova u Srbiji prošle godine iznosila je 795,6 milijardi dinara, od čega je u izgradnju zgrada bilo utrošeno 339 milijardi dinara. Najveća vrednost građevinskih radova bila je u Beogradu i iznosila je 247,9 milijardi dinara, sledi Vojovodina sa 226,8