Cene sirove nafte porasle na iznos od skoro 64 dolara po barelu

NjUJORK - Cene američke sirove nafte WTI (West Texas Intermediate) porasle su danas na iznos od blizu 64 dolara po barelu, ali su i dalje blizu dvomesečnog minimuma.

Cene se kreću ka nedeljnom padu od više od četiri odsto, što je najgori nivo od kraja juna, preneo je Trejding ekonomiks. Na pomenuti rast uticala je pored ostalog i informacija da je zvaničnik Kremlja potvrdio da će se američki i ruski predsednik sastati narednih dana, što će biti njihov prvi samit od 2021. godine, dok je zvaničnik Bele kuće rekao da bi sastanak mogao biti održan već sledeće nedelje. Optimizam koji vlada kada je reč o potencijalno produktivnim