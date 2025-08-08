Za pet godina u Srbiji izgrađeno više od 150.000 stanova

U Srbiji je u prethodnih pet godina izgrađen 154.891 stan, objavio je Republički zavod za statistiku i naveo da je 2024. godine izgrađeno 5,4 stanova na 1.000 stanovnika, dok je prosečna površina izgrađenog stana prošle godine iznosila 75,9 kvadratnih metara. Najviše stanova izgrađeno je 2023. godine - 35.652, zatim prošle godine - 35.380. Kako se navodi, 2020. godine izgrađeno je 25.326 stanova, 2021. godine 28.874, a 2022. godine 26.659 stanova.Kada je reč o