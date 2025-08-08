Ne odustaje! Igor Popović: Ne povlačim svoje reči o OVK, nema nikakvog sporazuma sa Kurtijevim pravosuđem

Pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Igor Popović, koji je nakon izrečene presude deportovan sa Kosova, poručio je u izjavi za Kosovo onlajn da ne priznaje nikakvu krivicu za ono što je rekao u Orahovcu i da nema nikakvog sporazuma sa pravosuđem Aljbina Kurtija.

„Upravo sam prešao administrativni prelaz. Iza mene je težak period, ali ništa tezi od onog koji prolaze i ostali Srbi koji su na pravdi Boga utamničeni. Odmah da se razumemo, nikakvog ovde sporazuma sa Kurtijevim pravosuđem nema, jer ja ne priznajem nikakvu krivicu za ono što sam rekao“, naveo je Popović kojem je Osnovni sud u Prištini danas izrekao kaznu od 3.000 evra i zabranu ulaska dve godine na Kosovo, zbog izjave na parastosu Srbima u Orahovcu sredinom jula.