„Dodik oslabljen, ucenjuje narod“: Zašto je predsednik RS najavio referendum o sebi nakon što mu je oduzet mandat?

Danas pre 3 sata  |  Jelena Diković
„Dodik oslabljen, ucenjuje narod“: Zašto je predsednik RS najavio referendum o sebi nakon što mu je oduzet mandat?

Centralna izborna komisija BiH oduzela je mandat pravnosnažno osuđenom predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.

Članovi CIK-a učinii su to jednoglasno. Nakon toga, Dodik je najavio referendum na kojem će, kako je rekao, narod odlučiti o njegovom mandatu. Podsetimo, Dodika je Sud BiH pravnosnažno osudio na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja službenih funkcija zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita. U međuvremenu, Dodik je podneo zahtev da plati novačanu kaznu umesto da ide u zatvor. Inače, prema Izbornom zakonu BiH svako ko je osuđen
