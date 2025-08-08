Upozorenje RHMZ-a za celo područje Srbije: Temperatura i 38 stepeni, problemi na rekama

Od danas se u Srbiji očekuje porast temperature, tako da će za dane vikenda i tokom većeg dela naredne sedmice biti veoma toplo, u većini mesta od 34 do 38 °C, lokalno i više, saopštio je Rrepublički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Upozorenje je izdato za period do 15. avgusta. Zavod je izdao i hidrološko upozorenje, u kom se navodi da su se na Кolubari sa pritokama, na Jadru, na Mlavi, kao i na gornjim tokovima Zapadne i Južne Morave sa pritokama proticaji približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu). Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se: Na Dunavu oko 20.2 °S, na Savi oko 26.6 °S, na Velikoj Moravi oko 23.3 °S, na Tisi oko 26.0 °S i na