nove cene goriva

Litar evrodizela na benzinskim pumpama od danas do sledećeg petka u 15 časova može da se kupi po maksimalnoj ceni od 193 dinara, dok će litar benzina evropremijum BMB 95 biti ograničen na 178 dinara. U odnosu na prethodnu sedmicu, evrodizel je pojeftinio za tri dinara, a benzin za jedan dinar. Nove maksimalne cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova, a uredba o ograničenju cena evrodizela i benzina evropremijum BMB 95 i dalje je na snazi.