Nove cene goriva

In medija pre 2 sata
Nove cene goriva

U odnosu na prethodnu sedmicu, evrodizel je pojeftinio za tri dinara, a benzin za jedan dinar.

Litar evrodizela na benzinskim pumpama od danas do sledećeg petka u 15 časova može da se kupi po maksimalnoj ceni od 193 dinara, dok će litar benzina evropremijum BMB 95 biti ograničen na 178 dinara. U odnosu na prethodnu sedmicu, evrodizel je pojeftinio za tri dinara, a benzin za jedan dinar. Nove maksimalne cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova, a uredba o ograničenju cena evrodizela i benzina evropremijum BMB 95 i dalje je na snazi.
Otvori na inmedija.rs

Povezane vesti »

U Srbiji prošle godine izgrađeno 35.380 stanova

U Srbiji prošle godine izgrađeno 35.380 stanova

BizLife pre 18 minuta
Pojeftinilo gorivo u Srbiji: Objavljene nove cene koje će važiti u narednih 7 dana!

Pojeftinilo gorivo u Srbiji: Objavljene nove cene koje će važiti u narednih 7 dana!

Kurir pre 2 minuta
Gajbe koliko hoćete u Srbiji za pet godina izgrađen 154.891 stan

Gajbe koliko hoćete u Srbiji za pet godina izgrađen 154.891 stan

Alo pre 1 sat
Cene goriva: Dizel pojeftinio tri dinara, a benzin jedan dinar po litru

Cene goriva: Dizel pojeftinio tri dinara, a benzin jedan dinar po litru

Nova ekonomija pre 1 sat
Niže cene goriva: Dizel jeftiniji za tri, benzin za jedan dinar

Niže cene goriva: Dizel jeftiniji za tri, benzin za jedan dinar

Serbian News Media pre 2 sata
Dobre vesti: Gorivo na pumpama u Srbiji jeftinije u odnosu na prošli petak! Cene goriva

Dobre vesti: Gorivo na pumpama u Srbiji jeftinije u odnosu na prošli petak! Cene goriva

Volim Zrenjanin pre 1 sat
Cene goriva: Dizel pojeftinio tri dinara, a benzin jedan dinar po litru

Cene goriva: Dizel pojeftinio tri dinara, a benzin jedan dinar po litru

Pressek pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

nove cene goriva

Ekonomija, najnovije vesti »

Tramp traži ostavku izvršnog direktora Intela

Tramp traži ostavku izvršnog direktora Intela

Benchmark pre 22 minuta
PerSu marketi deo humanitarne kampanje „Pravo na obrok“

PerSu marketi deo humanitarne kampanje „Pravo na obrok“

I Love Zrenjanin pre 22 minuta
Prvi sastanak pregovaračkog tima za minimalac za 2026. godinu 18. avgusta

Prvi sastanak pregovaračkog tima za minimalac za 2026. godinu 18. avgusta

RTV pre 13 minuta
Pošta Srbije pred prelaskom u DOO: Da li ostajemo bez besplatnih akcija?

Pošta Srbije pred prelaskom u DOO: Da li ostajemo bez besplatnih akcija?

Nedeljnik pre 13 minuta
Festival zanatskog piva 16. avgusta u Višegradu

Festival zanatskog piva 16. avgusta u Višegradu

Ekapija pre 2 minuta