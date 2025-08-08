"Šetamo po ivici bankrota": Udruženje Čep za hendikep poziva građane da pomognu

Više od decenije udruženje Čep za hendikep prikuplja plastične zatvarače širom Srbije kako bi pomoglo osobama sa invaliditetom da dobiju ortopedska pomagala.

U toj misiji potrebna im je podrška građana. Volonteri udruženja Čep za hendikep izazvali su građane da za sedam dana skupe 100 čepova, što, kaže reporterka N1, deluje mnogo, ali nije. Zoran Martinov iz udruženja kaže da je kilogram plastike 30 dinara. "To ne znači da ne može da pomogne, kad nas je na stotine i hiljade, onda ima nekog smisla. To jeste poenta ove akcije", kaže on. Dodaje da je funkcionisanje udruženja i dalje otežano. "Bili smo na ivici bankrota,