Nove cene goriva u Srbiji: evrodizel 193 dinara, benzin 178 dinara do 15. avgusta

Ministarstvo trgovine objavilo nove maloprodajne cene goriva koje važe narednih sedam dana, sa pojeftinjenjem evrodizela i benzina.

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove maloprodajne cene goriva u Srbiji koje važe od 8. avgusta do 15. avgusta. Litar evrodizela koštaće 193 dinara, što je tri dinara manje nego prošle nedelje, dok je cena benzina evropremijum BMB 178 dinara, jeftinija za jedan dinar.

Promene cena usklađene su sa kretanjima na svetskom tržištu nafte, gde je cena sirove nafte Brent pala na oko 66 dolara po barelu, dok je cena sirove nafte neznatno porasla na 66,839 dolara. Očekuje se novo usklađivanje cena nakon isteka aktuelne uredbe.

Vozači u Srbiji mogu očekivati niže cene goriva na pumpama do 15. avgusta, što je potvrđeno u više izvora i odnosi se na ceo teritorijalni obuhvat zemlje.