Šapićev novi tramvaj ispao sa šina: Blokada na Autokomandi (foto)

Pravda pre 51 minuta  |  Direktno.rs
Šapićev novi tramvaj ispao sa šina: Blokada na Autokomandi (foto)

Studenti Saobraćajnog fakulteta u blokadi podeliti su danas video ganc novog tramvaja na beogradskim ulicama koji je već imao peh.

Nov turski tramvaj Bozankaja, jedan od onih na koje se čekalo da se prefarbaju u nemanjićko plavu boju po zahtevu gradonačelnika, ispao je sa šina na Autokomandi. U potpunosti je zatvorena traka prema Bulevaru oslobođenja. Ovo je manje-više bilo i očekivano jer se nije pazilo na širinu tramvaja pri kupovini. "Širina ovih tramvaja je takva da kada u budućnosti budu nailazili iz suprotnih smerova, neće moći istovremeno da prođu na svim raskrsnicama, već će tramvaj iz
