Milorad Dodik poslao zahtev Ustavnom sudu BiH, traži privremenu zabranu izvršenja presude

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas službeno primio zahtev pravog tima predsednika Republike Srpske Milorada Dodika.

Kako je rečeno za Klix.ba, u zahtevu u kontekstu odluke Apelacionog veća, kojom je potvrđena presuda protiv Dodika, traži se privremena mera zabrane izvršenja ove odluke. Tačnije, Dodikov pravni tim traži "zamrzavanje" presude, po kojoj je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja dužnosti predsednika RS-a, do konačne odluke Ustavnog suda BiH. Nakon što je Ustavni sud primio zahtev Dodikovog pravnog tima, kojeg predvodi advokat Goran Bubić,